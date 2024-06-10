Россиянам пообещали, что цены на бензин в июле останутся прежними

В июле цены на бензин на российских заправках останутся на прежнем уровне или вырастут на 0,1-0,5% по сравнению с июнем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«На цену бензина в сторону увеличения влияет летний сезон отпусков, что традиционно ведет к росту спроса и, как следствие, повышению розничных цен на топливо. Ряд нефтеперерабатывающих заводов летом будет находиться на плановом ремонте. Это тоже может привести к дополнительному снижению поставок на АЗС и, соответственно, к небольшому росту цен», — отметил экономист.

По его словам, ограничения на экспорт бензина на июль — август 2024 года способствуют снижению цен на топливо. Небольшое уменьшение розничных цен на бензин в России Шедько ждет при увеличении предложения на внутреннем рынке.

В начале июня литр бензина АИ-92 на заправках стоит 51,33 рубля (+0,51% за месяц и +6,49% за год), а литр АИ-95 — 55,2 рубля (+0,36% за месяц и +6,59% за год).

Ранее Минэнерго засекретило сведения о производстве бензина в России.