Россиянам рассказали, как выгодно купить квартиру для детей

Большинство россиян — 90% — начинают поиски квартиры для несовершеннолетних детей с района, в котором они живут. Первый совет — покупать проекты в центре Москвы на этапе котлована и монтажа этажей. Это самые подходящие квартиры с точки зрения долгосрочных вложений, рассказала «Газете.Ru» директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Она пояснила, что такие комплексы достигают пика ликвидности (возможности быстро и выгодно продать) к совершеннолетию детей покупателей.

«Второй совет — для детей младше 14 лет рассматривать квартиры площадью от 80 кв. м с тремя спальнями, подходящие для перепродажи другим состоятельным семьям. Иная стратегия действует для покупки квартиры подросткам 14-18 лет. В этом возрасте уже можно полагаться на их выбор, и, скорее всего, купленная квартира действительно станет первым жильем», — отметила Борисова.

По ее словам, в данном случае подойдут более компактные квартиры площадью 50-70 кв. м, которые проще в эксплуатации. Эксперт уточнила, что ребенок до 14 лет не может принимать участие в процедуре купли-продажи жилья.

Все операции, включая выбор квартиры, оформление договора, проводят законные представители детей: родители, усыновители, опекуны. Борисова сказала, что дети в возрасте 14-18 лет имеют право принимать участие в сделке, выбирать жилье, проверять документы продавца и подписывать документы. Эксперт добавила, что дети могут продавать жилплощадь или сдавать ее в аренду с разрешения законных представителей и органов опеки.

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