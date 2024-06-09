В США назвали возможную альтернативу нефти на мировых рынках

Снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае, он может постепенно стать альтернативой для нефти в стране. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Низкие цены постепенно приведут к перенасыщению рынка. В стране уже выросло число автомобилей, работающих на природном газе. На данный момент на СПГ работает примерно каждый третий новый грузовик в КНР.

Электромобили и грузовики, работающие на сжиженном природном газе, на 10-12 процентов снизят необходимость в дизельном топливе и бензине в Китае уже к концу года, отмечает издание.

До этого сообщалось, что энергетическая компания Shell ожидает роста спроса на СПГ в Азии. В компании сообщили, что австралийские поставки сжиженного природного газа (СПГ) помогут удовлетворить растущий спрос со стороны развивающихся рынков Южной и Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Европа пытается отобрать у Азии российский СПГ посредством санкций.