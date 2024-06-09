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Бразилия планирует нарастить поставки кофе в Россию

Посол в России Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%

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Freepik.com

Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой, она зависит от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА Новости на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

По его словам, Бразилия в данный момент занимается увеличением поставок.

«Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию», — сказал Родриго де Лима Баэна Соарес.

Он отметил, что цена на кофе зависит от множества факторов, например, от изменений климата, которые влияют на предложение. Лима Баэна Соарес добавил, что факторы сложно предсказать.

До этого глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявлял, что падение экспорта кофе робуста из Вьетнама отразится на общей ситуации в мире, однако не приведет к дефициту кофе в России. По его словам, сокращение поставок спровоцирует рост цен на кофе.

Мировые поставки кофе робуста из Вьетнама к сентябрю 2024 года могут сократиться на 20%.

Ранее мировые цены на какао начали обвал.

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