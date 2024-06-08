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Игорь Сечин заявил о необходимости создания новой стратегии надежного энергоснабжения

Глава «Роснефти» Сечин: концепция «зеленого перехода» несостоятельна

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Несостоятельность концепции «зеленого перехода» уже очевидна, поэтому необходимо выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на Энергетической панели, глава компании отметил, что не сомневается в потенциале российского энергетического комплекса.

«У меня нет никаких сомнений в способности российского энергетического комплекса обеспечить необходимый объем энергоресурсов для внутренних российских потребителей, а также ничто не помешает нам исполнить наши контрактные обязательства перед всеми нашими партнерами», — сказал Сечин.

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