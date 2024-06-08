Сечин рассказал о разрыве в потреблении энергии между бедными и богатыми странами

На сегодняшний день более двух из восьми миллиардов населения Земли все еще используют открытый огонь для бытовых нужд, а свыше 700 миллионов человек живут без доступа к электричеству. При этом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, которого цитирует пресс-служба компании.

Выступая с докладом «Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» на Энергетической панели ПМЭФ, глава компании отметил, что агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли.

По его мнению, преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа.

«Ратующие за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него не учитывают роль нефти в современном мире. Ведь помимо нефтепродуктов, нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно себе представить», — добавил глава компании.

Сечин убежден, что в будущем спрос на электроэнергию будет расти за счет развивающихся стран, которым еще предстоит преодолеть энергетическую бедность.

«Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами. Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в одиннадцать раз ниже, чем в США», — отметил Сечин.

Он напомнил, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности.

«Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», — пришел к выводу глава компании.

По его словам, отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. Для многих стран, указал Сечин, рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации.