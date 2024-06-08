В Энергетической панели на ПМЭФ поучаствовали главы крупнейших энергетических компаний

Сегодня наблюдается ускорение небывалых до этого в мире процессов, которые принесли ряд изменений в мировую геополитику, в мировую экономическую деятельность. Об этом в ходе Энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме заявил вице-президент Китайской нефтегазовой национальной корпорации (КННК) Чжан Даовэй.

Отмечается, что в рамках мероприятия ведущие эксперты и представители крупного энергетического бизнеса представили свой взгляд на текущее состояние энергетического рынка.

«Вслед за новым витком научно-технической революции на рынке энергоносителей наступила радикальная перестройка и преобразование его структуры», — сказал Даовэй.

Он считает, что с учетом энергоперехода и в рамках научно-технического прогресса растущие мировые потребности в энергии могут быть в целом удовлетворены. При этом вице-президент КННК согласился с выводами, прозвучавшими в докладе Игоря Сечина на Энергопанели.

«Мы полагаем, что в рамках общего движения к энергетическому переходу, правильной реакцией на такие вызовы является приверженность нашему совместному согласованному развитию традиционных и новых видов энергетики, с уважением к особенностям и возможностям наших стран», — сказал он.

По мнению вице-президента Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Риваса, санкции стали новой формой ограничения производственного потенциала, необходимого для развития стран. По его словам, под предлогом «зеленого энергоперехода» реализуется строительство «зеленого» неоколониализма.

«Чтобы противостоять этой опасной, вредящей нашему потенциалу пропаганде, мы должны действовать совместно», — сказал Хосе Феликс Ривас.

Председатель Совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски согласился с тезисом из доклада главы «Роснефти» о недостатке инвестиций в новые проекты в мировой нефтегазовой отрасли.

«Мы наблюдаем, что именно сектор нефти, газа и традиционных источников энергии испытывает жесткий дефицит инвестиций», — отметил он.

Генеральный директор «Технологий ОФС» Давид Гаджимирзаев назвал высоким инновационный потенциал российской нефтяной отрасли. По его мнению, задача по увеличению производства высокотехнологичного оборудования будет выполнена.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака призвал увеличивать использование СПГ, развивать и активно применять технологии улавливания и хранения углерода, которые имеют большое значение для энергоперехода.