Китай закрепил роль главного импортера российской рыбы

Китай остается крупнейшим импортером российской рыбы и рыбопродукции — в 2023 году на него пришлось почти 70% всего экспорта отрасли. Об этом заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе ПМЭФ, передает ТАСС.
По его данным, по итогам прошлого года общий объем поставок рыбы и морепродуктов из России составил около 2,2 млн тонн, из которых 1,27 млн тонн было направлено в Китай. Как отметил Соколов, доля КНР в российском рыбном экспорте с каждым годом растет.
«Китай является нашим стратегическим партнером и, наверное, наиболее значимым в рыболовстве», — подчеркнул замглавы Росрыболовства.
Он связал рост закупок Пекином с сокращением поставок российской продукции на западные рынки из-за санкций.
«В результате недружественных действий ряда государств были прекращены поставки на рынок США, очень осложнены поставки в Европу. Китай в этом отношении становится все более важным партнером для нас», — пояснил Соколов.
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