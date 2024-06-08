Глава «Роснефти» усомнился в надежности поставок альтернативной энергии

Из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород, однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта, отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Нужно также учитывать низкий пока КПД в связи с тем, что при производстве водорода расход энергии, потраченной для выполнения электролиза, оказывается больше, чем объем энергии, полученной на выходе. Таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики», — заметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» напомнил об исследованиях, которые провел в 1976 году будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица. На основании базовых физических принципов ученый предсказал возможность глобального энергетического кризиса из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики.

«Как утверждал Капица, ключевой характеристикой любого вида энергии является плотность его энергетического потока. По этому показателю такие виды ископаемого топлива, как нефть (обеспечивает 195 Вт/м2) и газ (482 Вт/м2) намного опережают и солнечную (6,6 Вт/м2), и ветровую энергию (1,8 Вт/м2), которые, помимо прочих недостатков, имеют неравномерный или, выражаясь более научным языком, стохастический характер генерации энергии», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также отметил, что само утверждение о связи выбросов с изменением климата требует объективной оценки, без которой утверждения о приоритете антропогенного фактора в изменении климата не имеют оснований.

По его словам, климатические циклы Земли развиваются по объективным законам, присущим любому космическому телу, на которое влияют такие базовые факторы, как состояние атмосферы, активность Солнца, удаленность от него орбиты Земли, угол наклона и положение других планет относительно нашей планеты и многие другие.

При этом климатические изменения происходят, в том числе, в результате фундаментальных природных явлений — например, извержений «супервулканов».

«По мнению ряда авторитетных ученых, например, лауреата Нобелевской премии по физике Джона Клаузера, основной причиной подобных изменения климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не «человеческий фактор», — сказал Игорь Сечин.

За последние 600 миллионов лет содержание углекислого газа в атмосфере и температура воздуха постоянно менялись без влияния ископаемого топлива и деятельности человека. Современные ученые, проанализировав информацию о температуре за десять тысяч лет, пришли к выводу, что с момента окончания последнего ледникового периода было уже девять периодов потепления. Во время семи из них температура на Земле была выше, чем сегодня, отметил глава «Роснефти».

«Сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира. Сейчас, когда мы уже накопили определенный опыт осуществления энергоперехода, ясно, что ни его цель, ни, соответственно, подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий», — подытожил Игорь Сечин.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» планирует провести цифровизацию всех сегментов производственной деятельности.