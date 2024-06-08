Патрушев прокомментировал ситуацию с урожаем фруктов и ягод на фоне заморозков

Катастрофических последствий для урожая фруктов и ягод из-за заморозков в России не будет. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Патрушев заверил, что с учетом переменившейся погоды урожай будет скорректирован, несмотря на это, серьезных последствий не ожидается.

Вице-премьер отметил, что у России есть дружественные страны-партнеры, которые готовы прислать такую продукцию. Цены на фрукты и ягоды будут скорректированы с учетом поставок из-за рубежа, резких скачков не будет.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года.

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий на этой неделе сообщала, что цены на ягоды в России в 2024 году будут на 20-30% выше, чем в прошлом, однако это связано не только с майскими заморозками.

По ее словам, наибольшее влияние на цены оказал рост себестоимости их выращивания из-за разрыва логистических цепочек, которые обеспечивали производителей ягод всем необходимым, а также удорожанием рабочей силы и транспортировки продукции внутри России.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подешевеют этим летом.