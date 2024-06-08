В Минпромторге отреагировали на опасения металлургов

В Минпромторге считают странными слова главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Замминистра промышленности напомнил, что в прошлом году ФАС уже возбуждала дела против ряда компаний, в том числе «Северстали» — однако тогда кабмин пришел к решению сократить штрафы компаниям до минимальных.

«После этого странно слышать заявления Алексея Мордашова о том, что государство не слышит бизнес, не идет навстречу бизнесу, а фискальной политике государства не хватает предсказуемости», — заявил Евтухов.

До этого глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов выступил за фиксацию налогов и сборов на предстоящий год.

Он предложил принять закон, запрещающий изменение любых платежей и сборов в течение года. По мнению главы «Северстали», стабильность налогового режима необходима для сохранения мотивации предприятий.

Ранее Путин допустил появление в России нового налогового вычета.