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В ЦБ рассказали, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников

ЦБ: мошенники звонят россиянам от имени сотрудников Соцфонда

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Shutterstock

Мошенники могут позвонить россиянам от имени сотрудников Соцфонда и попросить, например, подтвердить изменение банковских реквизитов для доставки выплат. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Постникова ко Дню социального работника 8 июня.

«Эти якобы соцработники могут уточнить, получил ли человек выплаты, например, пенсию или пособие. И предложить ее получить, указав реквизиты карты, счета, код из смс. Часто злоумышленники распространяют недостоверную информацию о проверках со стороны Соцфонда, угрожают урезанием или отменой выплат и даже привлечением к ответственности, вплоть до уголовной», — объяснила Постникова.

По ее словам, также мошенники предлагают варианты перерасчетов пенсии (будущей или настоящей) в большую сторону, причем говорят, что это возможно сделать сразу же по телефону, подав соответствующее заявление и подтвердив его поступившим кодом из смс-сообщения. Постникова уточнила, что когда человек продиктует такой код, мошенники получают доступ к онлайн-банку или к личному кабинету на портале госуслуг.

Постникова подчеркнула, что сотрудники фонда никогда не просят реквизиты банковской карты и код из смс, не звонят с проверками или опросами. Эксперт призвала не доверять сомнительным предложениям и добавила, что все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий и пособий бесплатно предоставляют клиентские службы Социального фонда, а также МФЦ. Постникова посоветовала всегда уточнять информацию в официальных источниках (через «Госуслуги», напрямую в Соцфонде).

День социального работника в России отмечают 8 июня. В эту дату в 1701 году Петр I своим указом установил, что «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

Ранее сообщалось, что заработок соцработников оказался вдвое ниже средней зарплаты по России.

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