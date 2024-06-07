Глава «Роснефти» выступит с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках ПМЭФ

Главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин выступит на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ), которая состоится 8 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава «Роснефти» представит доклад «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!», содержащий анализ текущей ситуации на энергетическом рынке.

Отмечается, что большое внимание в докладе будет уделено теме энергетического перехода.

«Несмотря на огромные инвестиции в последние десятилетия, альтернативные источники энергии не смогли вытеснить ископаемое топливо и занять значимую долю на рынке. При этом на энергорынке наблюдается разбалансировка, которая вызвана безответственной и агрессивной политикой стран Запада», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Энергетической панели обсудят тему поиска новых возможностей и путей развития мировой энергетики в рамках многополярного мира.