«Роснефть» профинансирует строительство школы на Ямале

«Роснефть» профинансирует строительство школы на 800 учеников в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, в рамках которого будет воплощен этот проект, подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор региона Дмитрий Артюхов во время Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Роснефти» уточнили, что строительство оснащенной современным оборудованием школы будет вестись во исполнение задач, поставленных в послании президентом России Владимиром Путиным Федеральному Собранию. Тогда глава государства заявил о необходимости создания и обновления школ в регионах страны.

Школу возведут взамен устаревшего одноэтажного здания, построенного в Губкинском в 1986 году. В новом здании появится информационно-технический центр, спортивные залы, столовая, актовый зал, лекционная аудитория со сценой, а также специализированные кабинеты с лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий.

В компании напомнили, что с 2015 года между «Роснефтью» и Ямало-Ненецким автономным округом действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуются совместные программы в социальной и научной сферах, в области защиты окружающей среды, в геологоразведке и добыче и др.

Ямало-Ненецкий автономный округ — один из крупнейших нефтегазодобывающих регионов России. «Роснефть» ведет там добычу нефти, газа и газового конденсата.

На предприятиях «Роснефти» в ЯНАО работают более 15 тыс. человек и более 21 тыс. сотрудников подрядных организаций.

Построенный нефтяниками город Губкинский является базовым для нескольких предприятий «Роснефти».

При поддержке компании в городе уже появились городская больница, детская библиотека, музыкальная и художественная школы, два бассейна, крытая ледовая площадка, жилые комплексы и дворец культуры «Нефтяник», ведется строительство нового ледового дворца.