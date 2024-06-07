Путин оценил эффективность китайской модели экономики

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой китайской модели экономики как наиболее эффективной из существующих.

«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной», — сказал Путин.

Он отметил, что китайская модель экономики более эффективная, в том числе и североамериканская или европейская.

«Она более эффективная — это правда», — подчеркнул глава государства.

Также Путин шуткой прокомментировал слова модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Сергея Караганова о петухе, который клюнул правительство.

Владимир Путин 7 июня выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.