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В Сбере посоветовали родителям поговорить с детьми о правилах поведения в интернете

Сбере предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

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Depositphotos

В период летних каникул возрастает риск мошенничеств против детей в игровых сообществах. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что злоумышленники, действуя под видом представителей службы поддержки или участников игры, входят в доверие к детям и провоцируют их опустошать счета родителей.

«Хочу предупредить детей и родителей о возрастающих рисках мошенничества во время игр в интернете, так как в период летних каникул многие школьники больше времени проводят за компьютером», — сказал Кузнецов.

По его словам, в увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие, так как злоумышленник может оперировать фактором «командного духа», некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде.

«Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в «своего» и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей. Рекомендую родителям поговорить со своими детьми о правилах безопасного поведения в интернете», — сказал зампред правления Сбера.

Кузнецов подчеркнул, что информацию для такой беседы можно взять на портале Сбера по кибербезопасности «Кибрарий».

В Сбере рассказали, что для получения желаемого мошенники побуждают ребенка использовать мобильное устройство родителей с установленным приложением онлайн-банкинга. При этом они убеждают его совершить ряд действий, направленных на хищение средств со счетов взрослых.

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