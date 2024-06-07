Диптех-стартапы назвали опорой для технологического рывка

Технологическое предпринимательство является основным драйвером прорывных изменений, которые способны улучшить качество жизни людей, заявил в рамках сессии «Технологическое предпринимательство — основа развития экономики России» на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он отметил, что около 30% существующих сейчас самых дорогих компаний мира не существовали бы или были маленькими стартапами еще 30 лет.

«Сейчас для нас важный момент, чтобы вырваться вперед. Инвестиции в стартапы могут стать новым клондайком», — сказал он.

По словам Ведяхина, есть 3 тренда в сфере стартапов.

«Согласно подсчетам, к 2030 году число сделок с технологическими стартапами в год увеличится с 180 до 600, а их объем — с 10 до 200 млрд рублей. В стране станет больше частных инвесторов и сделок с привлечением капитала физических лиц. К 2030 году в топ-5 направлений войдут искусственный интеллект в применении медицины, системы аналитики в реальном времени, квантовые вычисления, робототехника и интернет вещей», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что сейчас лучшее время, чтобы начать развивать диптех-предпринимательство.

«Хочу пожелать нашим российским технологическим предпринимателям добиться успеха и стать единорогами, то есть компаниями, которые получат оценку в миллиард долларов и выше. В России есть уникальный научный потенциал, много талантливых людей и ресурсов поддержки, чтобы это произошло», — отметил он.

Ведяхин добавил, что за последние пару лет в мире увеличилось число инициатив, направленных на поддержку диптех-стартапов.

«Например, в Южной Корее запущена программа, нацеленная на создание 10 единорогов к 2027 году. Объем ее финансирования — 10 млрд долларов», — добавил он.