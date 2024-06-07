Путин высказался об уровне безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране фиксируется рекордно низкий уровень безработицы.

По его словам, безработица в стране снизилась до 2,6% в апреле. Как отметил президент, главный вопрос стоит не в том, «где найти работу», а «где найти кадры».

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

До этого Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что в I квартале текущего года рост российской экономики составил 5,4%.

5 июня Минэкономразвития РФ сообщило, что уровень безработицы в России в апреле 2024 года вновь обновил исторический минимум и составил уже 2,6% от рабочей силы. В марте показатель был на уровне 2,7%, в феврале — 2,8%.

Ранее Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.