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Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан

Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан до 10 лет

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил продлить с 3 до 10 лет срок софинансирования накоплений россиян по программе добровольных долгосрочных накоплений.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года запущена программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан.

Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей, поэтому Путин предложил «донастроить» ее.

«Сейчас он ( срок софинансирования сбережений граждан — «Газета.Ru») составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет», — сказал он.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума первый зампред правления Сбера Кирилл Царев сообщил, что россияне оформили в негосударственном пенсионном фонде СберНПФ 480 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений.

Всего на конец мая в договоры долгосрочных сбережений в СберНПФ россияне вложили 18,8 млрд рублей, рассказал он.

Ранее Путин назвал одну из главных задач России.

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