Газпромбанк, «Газпром» и Российский квантовый центр займутся внедрением квантовых технологий

Газпромбанк, «Газпром» и Российский квантовый центр (РКЦ) займутся совместной работой по внедрению квантовых технологий. Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает взаимодействие в области решения задач технологического развития, пилотирование решений на базе квантовых технологий, а также совместную научно-исследовательскую деятельность.

В числе приоритетных направлений – решение логистических задач, диагностика объектов топливо-энергетического комплекса, а также защита ИТ-инфраструктуры.

Как отметил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, объединение усилий российских научных центров и корпораций в сфере квантовых технологий создало продуктовые решения, готовые к внедрению. Также, по его мнению, благодаря консолидации создана основа для последующих прорывных разработок.

«Это важный шаг на пути к технологическому суверенитету. Подписанное соглашение открывает новые возможности для внедрения полезных квантовых технологий», — отметил он.

Сооснователь РКЦ Руслан Юнусов подчеркнул, что квантовые технологии являются действенным инструментом, который уже в ближайшем будущем позволит получить бизнесу конкурентные преимущества. Он уточнил, что они позволят сократить временные и финансовые издержки, а также решать задачи, которые ранее были недоступны.

«Мы рады, что наши партнеры по соглашению уделяют им особое внимание и открыты к технологическим перспективам», — сказал он.

Как уточнили в Газпромбанке, компания поддерживает развитие квантовых технологий с 2014 года. Банк первым среди финансовых организаций протестировал средства квантовой криптографии для защиты каналов связи между дата-центрами, а также внедрил постквантовую криптографию в банк-клиент для юридических лиц.