Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Газпромбанк, «Газпром» и Российский квантовый центр займутся внедрением квантовых технологий

«Газпром» и Газпромбанк поддержат развитие квантовых технологий

close
100%
Depositphotos

Газпромбанк, «Газпром» и Российский квантовый центр (РКЦ) займутся совместной работой по внедрению квантовых технологий. Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает взаимодействие в области решения задач технологического развития, пилотирование решений на базе квантовых технологий, а также совместную научно-исследовательскую деятельность.

В числе приоритетных направлений – решение логистических задач, диагностика объектов топливо-энергетического комплекса, а также защита ИТ-инфраструктуры.

Как отметил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, объединение усилий российских научных центров и корпораций в сфере квантовых технологий создало продуктовые решения, готовые к внедрению. Также, по его мнению, благодаря консолидации создана основа для последующих прорывных разработок.

«Это важный шаг на пути к технологическому суверенитету. Подписанное соглашение открывает новые возможности для внедрения полезных квантовых технологий», — отметил он.

Сооснователь РКЦ Руслан Юнусов подчеркнул, что квантовые технологии являются действенным инструментом, который уже в ближайшем будущем позволит получить бизнесу конкурентные преимущества. Он уточнил, что они позволят сократить временные и финансовые издержки, а также решать задачи, которые ранее были недоступны.

«Мы рады, что наши партнеры по соглашению уделяют им особое внимание и открыты к технологическим перспективам», — сказал он.

Как уточнили в Газпромбанке, компания поддерживает развитие квантовых технологий с 2014 года. Банк первым среди финансовых организаций протестировал средства квантовой криптографии для защиты каналов связи между дата-центрами, а также внедрил постквантовую криптографию в банк-клиент для юридических лиц.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами