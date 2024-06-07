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Беглов рассказал о сумме заключенных соглашений в рамках ПМЭФ-2024

Беглов: на ПМЭФ-2024 заключено соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей

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Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей.

Беглов поздравил Путина с «большим успехом» форума», а также поблагодарил его за поддержку Санкт-Петербурга.

Путин подчеркнул, что благодарить за это нужно бывшего губернатора Северной столицы Анатолия Собчака, который был первым организатором ПМЭФ.

До этого Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аурус» Андрей Панков подписали соглашение о выпуске премиальных автомобилей Aurus в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Toyota начнется к концу 2024 года.

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.

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