Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,1 трлн рублей

Портфель ответственного финансирования Сбера по итогам пяти месяцев этого года превысил 3,1 трлн рублей. Среди устойчивых кредитных продуктов 82% объема портфеля составляют кредиты с ESG-ковенантой, на зеленые кредиты приходится 15% портфеля, оставшаяся часть — это социальные и адаптационные кредиты. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера рассказал, что в структуре ответственного финансирования компании более 50% занимает недвижимость и строительство.

«Отрасли, за счет которых мы получили прирост портфеля, — это строительство, сельское хозяйство, металлургия, энергетика. Таким образом, предоставляя бизнесу возможность привлечения инструментов ответственного финансирования, мы содействуем его ESG-трансформации, что является частью нашей стратегии устойчивого развития».

По словам Ведяхина, Сбер помогает бизнесу с интеграцией зеленых технологий и AI-сервисов для ESG-трансформации. Одной из задач в рамках новой ESG-стратегии Сбера до 2026 года является проведение первого российского форсайта зеленых технологий с описанием национальных и международных трендов, технологий и возможностей их эффективного применения и тиражирования по разным отраслям.

Он отметил, что достижение глобальных целей устойчивого развития, в том числе снижения углеродного следа, возможно прежде всего за счет ускоренного внедрения зеленых технологий. Одну из ведущих ролей в этом будут играть технологии на основе ИИ.

«Сбер сейчас ведет работу по созданию библиотеки решений на основе ИИ для устойчивого развития, куда войдут как собственные разработки, так и решения других команд, в том числе международных. Сбер со своей стороны на данный момент может предложить десять ИИ-моделей для решения задач в области климата и экологии» — сказал Ведяхин.

В качестве примера он привел ИИ-модель Сбера, которая помогает прогнозировать климатические риск-события (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и рассчитывать их экономические последствия.

Также Ведяхин сообщил, что в Сбере ожидают дальнейшего роста портфеля ответственного финансирования.