Сбер создаст инфраструктуру для безопасного обращения с отходами в Псковской области

Сбер совместно с правительством Псковской области и оператором по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) создаст современную инфраструктуру для безопасного обращения с отходами, сообщает пресс-служба банка.

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«В идеале сортироваться должно 100 процентов отходов, а их объем, который направляется на полигоны на территории региона, — неуклонно снижаться. Сбер готов рассмотреть возможность финансирования проектов в данной отрасли», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Главная цель сотрудничества – расширить доступ к финансированию участников отрасли по обращению к ТКО.

«В рамках соглашения РЭО окажет поддержку проекту. Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области сейчас находится в активной фазе», — рассказал генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Соглашение подписано с целью реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».