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Экономист спрогнозировала решение ЦБ по ключевой ставке 7 июня

Экономист Беленькая: ЦБ не понизит ключевую ставку 7 июня

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк России на заседании в пятницу, 7 июня, решит оставить ключевую ставку на уровне 16% или поднимет ее до 17%, однако, не станет снижать показатель. Об этом ЕАН рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«К заседанию у ЦБ еще не будет убедительных данных для вывода о недостаточной жесткости денежно-кредитной политики при том, что после последнего заседания, в апреле, такое ужесточение уже произошло», — сказала эксперт.

По ее словам, повышение ставки возможно, если в России не зафиксируют снижение текущих темпов инфляции, инфляционных ожиданий и замедления роста кредитования. При этом Беленькая уточнила, что вероятность такого развития событий оценивается в 30-40%.

5 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку и совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков говорил, что Центробанк России при оптимистичном сценарии развития ситуации может начать снижать ключевую ставку уже с сентября текущего года. По словам Аксакова, после утверждения правительством новой конфигурации государственных программ появилась определенность в действиях кабмина и ЦБ.

Ранее стали известны ожидания россиян по ключевой ставке.

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