В Сбере сообщили, какие банковские карты выбирают злоумышленники

Сбер чуть менее 2 лет назад принял специальную программу борьбы с дропами — людьми, которые используют банковские карточки для перевода средств от жертвы к мошенникам, рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, дропы используют карты различных кредитных организаций, в том числе Сбера. И если полтора-два года назад крупнейший российский банк составлял не менее 50% условного «рынка дропов», то теперь эта цифра снизилась до 8%. Кузнецов отметил, что карты Сбера фактически исключены из этого процесса, учитывая его многомиллионную клиентскую базу.

«Сегодня дропы используют как раз карты тех банков, тех кредитных организаций, которые имеют наименьший уровень киберзащиты, чтобы нельзя было распознать мошеннические операции. Мы научились это видеть в автоматизированном режиме и мгновенно изымаем те карты, которые используют дропы. Поэтому дропам невыгодно использовать наши карты — риск того, что мы остановим операцию, чрезвычайно высок», — заключил Кузнецов.

Зампред правления Сбера также прокомментировал недавнюю новость об обнаружении в AppStore очередного фейкового приложения банка.

«Фейковое приложение — это, собственно говоря, тоже некий фишинг, который достаточно часто используют мошенники. Появляются и поддельные приложения различных кредитных организаций, в том числе Сбера. Мы мгновенно их определяем. К сожалению, уходит несколько большее времени, чтобы снять это сообщение либо это приложение из магазина. В данном случае есть некие нормативы, которые использует руководство компании Apple. Мы направляем им сообщения день в день, но они не всегда реагируют на это мгновенно, поэтому лучше покупать приложения в наших российских магазинах. Там точно есть проверенная информация», — резюмировал Кузнецов.