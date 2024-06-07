Экономист раскрыл, как отразится на экономике РФ полное торговое эмбарго США

Если Соединенные Штаты и введут полное эмбарго на торговлю с Россией, оно стратегически ни на что не повлияет. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономический обозреватель Никита Комаров. Он напомнил, что товарооборот между США и РФ и до этого был небольшой, а в последнее время сократился еще.

«Если мы исключаем какие-то такие специфичные вещи вроде поставок урана (что действительно может нанести определенный ущерб их атомной отрасли), то в принципе ни в одну, ни в другую сторону [эмбарго] никак не скажется. Поэтому, в общем-то, полное эмбарго — это больше политическая, нежели торгово-экономическая составляющая», — сказал Комаров.

Он добавил, что определенные сделки США проводят даже с Ираном, также находящимся под беспрецедентными западными санкциями.

Накануне стало известно, что Вашингтон готовится пойти на крайние меры, чтобы лишить Москву экспортных доходов.

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил об обсуждении введения полного запрета на российский экспорт в Белом доме. Он назвал идею «не блестящей», но логичной, ведь Москва трансформирует свою экономику в военную. В связи с этим Запад должен активизировать усилия по предотвращению обхода антироссийских санкций.

При этом отмечается, что США по-прежнему нуждаются в российском обогащенном уране, палладии и минеральных удобрениях.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.