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Экономист оценила, могут ли россияне взять ипотеку при зарплате в 50 тысяч рублей

Экономист Куликова: платить ипотеку при зарплате в 50 тысяч рублей будет сложно

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россияне, которые зарабатывают 50 тыс. рублей в месяц, могут оформить ипотеку для покупки квартиры, однако выплачивать ее будет нелегко. Об этом рассказала экономист Татьяна Куликова, передает Pravda.Ru.

«Мне известны случаи, когда люди берут ипотеку, которую им сложно потянуть, и они изо всех сил стараются справиться. Потерять работу для них — не вариант, так как на следующий платеж просто не будет денег. Это очень печально. Работодатели этим пользуются, зная, что работник не уволится по собственной воле,» — пояснила эксперт.

По ее словам, то, сможет ли человек справиться с выплатой ипотеки, будет зависеть от стоимости недвижимости, процентной ставки, срока кредита и других факторов. При этом многие не могут сохранить привычный образ жизни после того, как взяли ипотечный кредит, заключила Куликова.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко до этого говорил, что ситуация с ключевой ставкой Банка России такова, что россиянам стоит забыть о доступной ипотеке минимум на полтора года.

Ранее сообщалось, что IT-ипотека обошла по востребованности «Дальневосточную» и «Арктическую».

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