Суд принял обеспечительные меры к Bayerische и Landesbank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по заявлению «Русхимальянса» к немецким банкам Bayerische и Landesbank. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что меры к банкам предприняты 6 июня. Подробности не разглашаются.

«Русхимальянс» в августе 2023 года подал иски к Bayerische Landesbank на €270,5 млн и €2,64 млн процентов за просрочку и к Landesbank Baden-Wurttemberg на €51,6 млн и €248 тыс. процентов за просрочку по банковской гарантии», — говорится в сообщении.

В середине мая стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Арест в пределах суммы €238,61 млн евро был наложен на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие им деньги, в том числе которые будут поступать, на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах.

«Русхимальянс» — оператор комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.