Греф заявил о хорошем росте экономики России

Российская экономика показывает очень хорошие темпы роста, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что за последние 10 лет экономика России росла темпами 1,3 процентных пункта в год.

«С 2001 по 2011 год мы росли по 4,7 процентных пункта в год, и примерно две третьих этого роста обеспечивалось за счет интенсивных факторов. За последние 10 лет мы росли темпами 1,3 процентных пункта в год», — сказал он.

Греф добавил, что заработные платы тоже растут быстрыми темпами.

«Люди становятся более состоятельными, и они идут в банки, и не смотря на все ограничения Центрального банка, они получают кредиты, даже по очень высоким ставкам в силу того, что у них выросли доходы», — отметил он.

По словам главы Сбера, экономика растет за счет бюджетного и кредитного импульсов.

«Рост держится на том, что обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта, но так как у нас сейчас геополитическая ситуация специфическая, импорт не покрывает, не составляет конкуренцию местным производителям. И это в общем шанс для местных производителей», — сказал он.

По его словам, согласно опросам бизнеса, компании видят некоторые улучшения экономической ситуации, но дефицит кадров, доступ к технологиям, ограничения внешнеэкономической деятельности осложнились за последнее время.

«Тем не менее, текущая экономическая ситуация в 60% случаев оценивается лучше, чем оценивалась год назад», — сказал Греф.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.