В Сбере заявили о возможности ИИ добавить рост производительности труда

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут дать рост ВВП 6,6% до 2026 года, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что ИИ поможет добавить рост производительности труда.

«Технологии - это еще не весь экономический рост, но в долгосрочной перспективе - почти весь. Мы считали вместе с правительством, что технологии ИИ могут дать рост 6,6% ВВП на горизонте 2026 года», — сказал он.

Ранее Греф заявил, что экономика России находится на пределе из-за роста спроса на фоне снижения производительности труда и снижения доступа к импорту.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.