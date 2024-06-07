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Сбер использовал ИИ для озвучки голоса Андрея Макарова в своем ролике

Греф: нейросеть озвучила ролик для ПМЭФ голосом Андрея Макарова

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Алексей Майшев/РИА Новости

Искусственный интеллект Сбера использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал глава Сбера Герман Греф во время выступления на деловом завтраке банка «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?».

«Если вы обратили внимание, то человек, похожий на Андрея Михайловича Макарова, озвучил этот ролик. Если вы думаете, что у нас есть достаточно средств, чтобы заплатить за озвучивание ролика Андрею Михайловичу Макарову, то вы ошибаетесь», — отметил Греф.

Он добавил, что Сбер не спрашивал у депутата разрешения на использование голоса Андрея Макарова.

«Надеюсь, что Андрей Михайлович не подаст на нас в суд за использование его голоса», — сказал Греф.

Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.

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ПМЭФ-2024
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