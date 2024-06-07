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На ПМЭФ оценили, какую роль СМИ играют в поддержке и развитии бизнеса

Гендиректор News Media Иксанов: СМИ играют роль в поддержке и развитии бизнеса

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Средства массовой информации (СМИ) помогают поддерживать и развивать малый и средний бизнес в России, а также укрепляют международные отношения и позволяют решать стратегические задачи. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) года рассказал генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, говорится в релизе, поступившем в «Газету.Ru».

По его словам, российский бизнес в условиях санкционного давления нуждается в особой поддержке, поэтому важно продолжать принимать меры для развития международной торговли, логистики, поддержки предпринимателей.

«В данной ситуации компании нуждаются в максимальном содействии и поддержке со стороны СМИ. Мы создаем информационное поле вокруг бизнеса, подсвечиваем важность его деятельности, что помогает продвигать экспортно-ориентированные компании на внешние рынки. Таким образом, мы помогаем решить ряд стратегических задач», — подчеркнул Иксанов.

Он отметил, в России налаживают экспорт продукции и находятся в поиске партнеров на новых рынках. В частности, занимаются организацией бизнес-выездов, выставок, оказывают поддержку онлайн-экспорту через зарубежные маркетплейсы.

Первый зампред Сбера Кирилл Царев на полях ПМЭФ до этого говорил, что клиентам российских компаний и банков удобнее одновременно пользоваться разными сервисами, которые сотрудничают и конкурируют между собой.

Ранее на ПМЭФ предложили меры поддержки развития малых городов.

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