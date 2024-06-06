«ВТБ Лизинг» будет закупать для клиентов грузовики на более дешевом СПГ

«ВТБ Лизинг», «Сельта» (транспортная дочерняя компания «Магнита») и «Газпром газомоторное топливо» договорились о запуске проекта, нацеленного на снижение загрязнения воздуха при автомобильных грузоперевозках. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества в вопросах расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте. Цель — уменьшить негативное воздействие на окружающую среду в рамках сделок с лизинговой составляющей.

Стороны рассматривают возможность приобретения 20 тягачей Sitrak на газомоторном топливе, которые могут быть использованы для увеличения объема перевозок по России. Технику планируется использовать не менее 5 лет, в течение которых «Газпром газомоторное топливо» будет предоставлять топливо.

Отмечается, что проект будет давать мультипликативный эффект — способствовать снижению углеродного следа компаний, развитию лизинга автомобилей на альтернативном топливе, экономии финансовых ресурсов и расширению инфраструктуры АГНКС на современных видах газомоторного топлива.

Проект даст импульс для развития сегмента более «зеленых» авто, считают участники соглашения.

По словам генерального директора «ВТБ Лизинга» Антона Мусатова, документ отражает стратегическое видение сторон на создание экологически ответственной бизнес-среды.

Он отметил, что «ВТБ Лизинг» будет финансировать автотехнику на природном газе, который до 1,5 раз экономичнее по сравнению с розничными ценами на традиционные виды топлива, для нужд логистической инфраструктуры «Магнит».

«По консервативным расчетам, к 2030 году современное газомоторное топливо в России может забрать 5% доли рынка, занятого дизельным топливом. Мы готовы всесторонне поддерживать продвижение этого направления в России», — заявил Мусатов.

Замгенерального директора «Магнита» по цепочкам поставок и логистике Федор Павловский заявил, что компания нацелена на создание ответственной цепочки поставок.

Гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров отметил, что подписавшие документ компании сделали важный социально-экономический шаг в сторону развития транспорта на метане в России в рамках «зеленой повестки».