Вице-президент Сбера рассказал, как обезопасить пожилых близких от мошенников

Вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь дал россиянам рекомендации, как обезопасить счета пожилых близких от мошенников. Он рекомендовал установить на телефон защиту от мошенников, а в идеале не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

«Посоветуйте пожилым не отвечать на звонки с неизвестных номеров. Как правило, все близкие нам номера мы сохраняем в адресные книги», — отметил Сергей Лебедь.

Также он рекомендовал обратить внимание на технологию автоматического определения номера. Она высвечивает на экране устройства предупреждающую надпись, если идет звонок с мошеннического номера.

«Сервис по определению мошеннических номеров бесплатно доступен в мобильном приложении Сбербанка. Там же, например, можно подключить опцию подтверждения операции доверенным лицом, таким образом взрослые дети могут заранее понять, что их пожилые родители собираются куда-то перевести деньги и в случае необходимости предостеречь их от рискованного шага», — резюмировал Лебедь.