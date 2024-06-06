Билайн и Сбер создадут новые инструменты противодействия кибермошенникам

«Вымпелком» (бренд билайн) и Сбербанк договорились вместе бороться с кибермошенничеством. Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает сотрудничество в борьбе с кибермошенничеством и создание доступных, удобных и безопасных сервисов для этих целей. Документ подписали генеральный директор «Вымпелкома» Александр Торбахов и зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Стороны займутся развитием единого ландшафта защиты своих клиентов от кибермошенничества. Отмечается, что для этого будут применяться имеющиеся у билайна продукты и сервисы. Кроме того, компании договорились создавать новые инструменты и технологии противодействия злоумышленникам, исследовать и развивать модели ИИ для выявления и противодействия телефонному мошенничеству и развивать киберграмотность клиентов.

Как подчеркнул Торбахов, телефонное мошенничество стало одним из сложнейших вызовов нашего времени.

«Только с начала года билайн предотвратил свыше 45 млн мошеннических звонков и защитил почти 4 млн своих клиентов. И это лишь в рамках нашей сети», — сказал он.

Глава «Вымпелкома» уточнил, что ежегодно десятки миллионов россиян сталкиваются с этой проблемой.

«Наше соглашение со Сбером — это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов — людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех», — сказал он.

В свою очередь, Кузнецов подчеркнул, что Сбер и «Вымпелком» не только обладают самыми современными технологиями в сфере защиты от мошенничества, но и существенным потенциалом для развития этих технологий.

«Вместе мы сможем скорее и эффективнее реализовать этот потенциал», — отметил он.