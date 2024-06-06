«Вымпелком» и «Газпром межрегионгаз» оснастят «умные счетчики» газа unisim

«Вымпелком» (бренд билайн) и «Газпром межрегионгаз» займутся оснащением интеллектуальных приборов учета газа универсальными сим-картами со спецтарифом. Предварительную договоренность достигнута на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба билайна.

Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков подчеркнул, что цифровизация газовой отрасли имеет большое значение для повышения комфорта эксплуатации приборов и безопасности.

«Мы рады предложить универсальное решение для интеллектуальных приборов учета газа, которое сделает их работу еще более эффективной и надежной. Технология unisim позволит умным счетчикам работать в любой точке России, где есть мобильная связь, а защищенный канал связи и привязка сим-карты к конкретному прибору исключат возможность нецелевого использования», — сказал он.

При этом Зайков назвал очень перспективным сотрудничество с «Газпром межрегионгазом», а также выразил надежду на дальнейшее развитие партнерских отношений».

Отмечается, что решение билайна предусматривает индивидуальный тарифный план, особенностью которого является предоплата на весь срок поверки счетчика.

Как рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, комплексный подход в подготовке интеллектуальных приборов учета газа к эксплуатации позволяет дополнительно повысить удобство для абонента и усилить контроль за передачей данных о расходе сетевого топлива.

«Предварительная настройка и установка unisim на заводе-производителе исключает влияние человеческого фактора и нецелевое использование сим-карты. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере телекоммуникационных услуг с билайном и рассчитываем на перспективное сотрудничество», — добавил он.