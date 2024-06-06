«Росатом» инвестирует в производство редкоземельных металлов в Соликамске

«Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом») и правительство Пермского края подписали соглашение о строительстве производства редкоземельных металлов в Соликамске.

Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

Новое производство создаст более 200 новых рабочих мест.

Всего «Росатом» инвестирует в проект 7,4 млрд рублей. Открыть производство, на котором будут производить 2500 тонн редкоземельных металлов в год, планируется в IV квартале 2026 года.

В правительстве региона отметили, что после передачи акций Соликамского магниевого завода госкорпорации «Росатом» предприятие начало уверенно развиваться.

«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал», — сказал Махонин.

По его словам, проект повысит инвестиционную привлекательность Соликамска.

Как отметил Алексей Шеметов, «Атомредметзолото» поможет обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами.

«Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках», — сказал он.