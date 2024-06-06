«МегаФон» поможет Свердловской области с развитием цифровых технологий

«МегаФон» и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населённых пунктах региона. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме — 2024 (ПМЭФ), сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Стороны обменяются научным и техническим опытом, займутся внедрением сервисов для защиты от киберугроз, передовых технологий в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования. При этом планируется развитие связи в небольших населенных пунктах региона

Как рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян, на сегодняшний день на территории Свердловской области работают более 1,5 тыс. телеком-объектов «МегаФона». По его словам, они обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий.

«Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил Антонян.

В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что ключевым фактором развития стало внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. Он объяснил, что от них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом.

«Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области », — подчеркнул Ионин.