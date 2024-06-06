ИИ Сбера поможет дистанционно выявлять проблемы на газопроводах

Сбер и «Газпром космические системы» успешно завершили совместный пилотный проект в области искусственного интеллекта, в рамках которого было разработано ИИ-решение для выявления нарушений правил охраны и эксплуатации газопроводов, рассказали в пресс-службе банка на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы видим растущую востребованность в передовых технологиях искусственного интеллекта, не только в госсекторе и экономике, но и, конечно же, среди бизнеса», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Модель создана на базе геоаналитической платформы Сбера «Геометрия». ИИ выявляет изменения на газопроводе по паре ортофотопланов, сделанных в разные периоды времени.

«Прогнозирование актуальных потребностей, персонализация сервиса, повышение производительности и оптимизация рутинных процессов — искусственный интеллект сможет стать полноценным ассистентом в решении рабочих задач», — добавил Белевцев.

Во время пилотного проекта ИИ научился выявлять 9 наиболее частых нарушений возле газопроводов.

«Искусственный интеллект успешно внедряется в ключевые секторы российской экономики, включая промышленность. На производстве он становится неотъемлемым помощником человека», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром космические системы» Петр Корвяков.

«Газпром космические системы» планирует внедрить разработку в основную деятельность операторов компании в качестве «второго мнения».