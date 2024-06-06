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Искусственный интеллект Сбера заговорит на арабском и узбекском

GigaChat Сбера научат понимать арабский и узбекский языки

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Shutterstock

Искусственный интеллект Сбера GigaChat научат понимать и говорить на узбекском и арабском языках, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках Петербургского международного экономического форума.

«GigaChat станет первой публичной большой языковой моделью, специально обученной понимать и говорить на узбекском и арабском языках», — сказал он.

Белевцев добавил, что на текущий момент сервисом пользуются более 5 млн уникальных пользователей.

«Совокупное количество запросов к сервису уже превысило 90 млн», — отметил Белевцев.

GigaChat доступен всем пользователям через веб-версию, Telegram и «ВКонтакте». Также нейросетевая модель доступна во всех умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» на Android.

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