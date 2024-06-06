Россияне вложили 18,8 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ

Россияне оформили в негосударственном пенсионном фонде СберНПФ 480 тыс. договоров по новой программе долгосрочных сбережений, сообщил журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что при вступлении в программу россияне в среднем пополняют счет на 8,7 тыс. рублей, в дальнейшем ― на 3,5 тыс. рублей.

Всего на конец мая в договоры долгосрочных сбережений в СберНПФ россияне вложили 18,8 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей пришлось на новые взносы, 13,6 млрд рублей ― на заявленные к переводу средства накопительной пенсии (пенсионные накопления).

По словам Царева, по итогам года россияне могут вложить в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ около 150 млрд рублей.

Первый зампред правления компании уточнил, что на конец мая СберНПФ помог 70 тыс. россиянам перевести их накопительную пенсию на личные ПДС-счета. Каждый десятый воспользовался для этого онлайн-сервисами.

«Перевод накопительной пенсии в ПДС дает человеку больше возможностей управлять этими деньгами, в том числе пользоваться ими в особых жизненных ситуациях. При этом важно, что это никак не повлияет на выплату страховой пенсии от государства», — пояснил Царев.