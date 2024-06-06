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«Сбер» и РЖД разрабатывают концепцию современного поезда для ВСМ Москва — Петербург

Греф: «Сбер» и РЖД создают концепцию поезда для ВСМ Москва — Петербург

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лаборатория дизайна «Сбера» и РЖД занимаются разработкой концепции внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил журналистам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), пишет ТАСС.

Он назвал ВСМ Москва — Петербург масштабным, высокотехнологическим и стратегически значимым для всей России проектом, отметив, что участие в нем является большой честью.

«Лаборатория дизайна совместно с нашими партнерами РЖД разрабатывает концепцию внешнего вида и интерьера самого современного поезда в России», — отметил Греф.

По его словам, реализация данного проекта также открывает новые возможности для инноваций в части цифровизации железнодорожного транспорта и максимального импортозамещения, поскольку в проекте задействуют наиболее передовые российские технологии. Данные решения не только обеспечат безопасность перевозок, но и повысят экологичность транспорта и снизят углеродный след.

Накануне стало известно, что правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

Ожидается, что это позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут.

Согласно данным кабмина, к 2025 году планируется выделить на эти цели не менее 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых.

Ранее на ПМЭФ представили детали всех планируемых к строительству ВСМ в России.

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ПМЭФ-2024
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