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Более 10 млн клиентов подключили SberPay NFC для оплаты со смартфона

Кирилл Царев: SberPay NFC завоевал популярность у россиян

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Depositphotos

Более 10 млн клиентов Сбера подключили SberPay NFC для оплаты одним касанием телефона, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, ежедневно с помощью SberPay NFC совершается более 5 млн операций.

«Более двух лет назад с российского рынка ушли международные платежные системы и возможность платить смартфоном в одно касание исчезла», — отметил он.

Царев добавил, что SberPay NFC пользуется популярностью у владельцев смартфонов Android.

«Что касается владельцев Iphone, то оплата в одно касание возможна для них с помощью платежного стикера, а также по биометрии – оплата улыбкой», — сказал он.

Ранее Кирилл Царев показал на ПМЭФ первый платежный стикер Сбера из натурального дерева.

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ПМЭФ-2024
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