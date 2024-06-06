В первый день ПМЭФ обсудили новые подходы к работе со средним и малым бизнесом

ВТБ запустил новую модель обслуживания клиентов из сегмента малого бизнеса. Об этом на сессии ВТБ «Время новых подходов к работе со средним и малым бизнесом» в рамках ПМЭФ–2024 рассказал член правления банка Руслан Еременко.

По его словам, на сегодняшний день за каждой компанией уже закреплен персональный менеджер, нацеленный на комплексное сопровождение деятельности клиента. Он уточнил, что специалист будет решать все вопросы, связанные с бизнесом клиента, выбором и оформлением новых продуктов и услуг.

«Сегодня клиенты выбирают тот или иной банк, больше ориентируясь на опыт взаимодействия. Для малого бизнеса важны не столько отдельные банковские продукты, сколько профессиональная экспертиза и рекомендация лучшего решения для его задач. Поэтому мы делаем ставку на новый уровень отношений с клиентами. В фокусе — персонализация и забота о каждом клиенте в любом из каналов взаимодействия», — сообщил Руслан Еременко.

Член правления ВТБ отметил, что банк планирует активно наращивать число клиентов малого бизнеса. Сейчас ВТБ обслуживает более 1,3 млн предпринимателей и компаний СМБ. По словам топ–менеджера, внедрение новой модели обслуживания во всех регионах своего присутствия банк планирует завершить уже в ближайшие месяцы.

«Наряду с широкой региональной сетью отделений по обслуживанию юрлиц и предпринимателей это позволит закрепить статус ВТБ как основного банка для наибольшего числа представителей СМБ», — сказал Еременко.

В сессии также приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев, владелец ГК «ЭПОТОС» Елена Чащина. Они обсудили актуальные вопросы развития предприятий СМБ.

По мнению Василия Осьмакова, текущая ситуация в российской экономике дает им окно возможностей.

«Сейчас и государство, и крупный бизнес разворачиваются в сторону малых и средних предприятий», — подчеркнул он.

Мария Глухова подтвердила, что крупный бизнес все чаще рассматривает СМБ в качестве «высокотехнологичных партнеров». У него закупают оборудование, технологии и разработки – судя по результатам майского опроса РСПП, так поступает около 20% игроков. Еще 36% сотрудничают с субъектами малого и среднего бизнеса в сфере сырья и материалов, а 30% доверяет им поставку программного обеспечения.

Иван Чебесков отметил, что на пути укрепления малого и среднего бизнеса важно уделять внимание деталям, которые оказывают влияние на общий климат в этом секторе экономики: «Нужно работать над имиджем рынков капитала. Если представители СМБ будут видеть, что фондовый рынок способен оказать им поддержку и более эффективно привлекать капитал, то дополнительных стимулов для развития данного инструмента поддержки не потребуется».