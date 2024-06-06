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Радиостанцию «Серебряный дождь» приобрел экс-топ-менеджер «Уралхима»

Бывший топ-менеджер «Уралхима» Орловский приобрел радио «Серебряный дождь»

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Shutterstock

Бывший топ-менеджер «Уралхима» Владимир Орловский стал владельцем радиостанции «Серебряный дождь». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, приобретение Орловским «Серебряного дождя» можно расценивать как инвестицию со стороны поклонника радиостанции. Виду того, что в последние годы «Серебряный дождь» был убыточным, для развития проекта необходимы не только финансовые вложения, но и смена концепции для сочетания с другими медиаплатформами, в частности, с видеосервисами.

Эксперты отметили, что в нынешнее время радиостанции, как и вообще медиаресурсы, больше не являются бизнесом. Сейчас, как правило, владельцами подобных активов являются или энтузиасты индустрии, или временные владельцы, которые затем рассчитывают найти конечного покупателя.

До этого сообщалось, что бывшая теща Абрамовича вышла замуж за медиамагната Руперта Мердока.

Ранее сообщалось, что исследователи зафиксировали рост интереса россиян к новостям.

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