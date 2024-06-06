Стало известно, сколько россияне зарабатывают на недвижимости

Большинство — 81% — россиян считают недвижимость наиболее стабильным инструментом получения пассивного дохода. В среднем владельцы недвижимости получают 260-265 тыс. руб. в год от сдачи квартиры в аренду. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

По его словам, за год доля россиян, считающих недвижимость самым стабильным вариантом получения пассивного дохода, выросла на 6 п.п.

Шавнев уточнил, что лидером по уровню дохода от недвижимости является Москва, где владельцы получают в год в среднем 506 тыс. руб., на втором и третьем местах Санкт-Петербург (360 тыс. руб.) и Казань (276 тыс. руб.).

«При этом из-за роста стоимости квадратного метра срок окупаемости квартир достиг своего исторического максимума и в среднем составляет 32 года. Срок полной окупаемости квартиры от сдачи в аренду наиболее большой в Нижнем Новгороде (40 лет), в Казани (38 лет) и Санкт-Петербурге (36 лет)», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас в инвестиционных целях в России покупается 30% квартир. При этом лишь 25% владельцев недвижимости продают ее спустя три года, оставшиеся 65% рассчитывают на получение пассивного дохода на долгий срок.

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