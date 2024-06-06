Экономист предложил три варианта изображений для новой памятной банкноты ЦБ

На новой памятной банкноте ЦБ следовало бы изобразить крупные культурные объекты — например, собор Василия Блаженного, Эрмитаж, исторические города Золотого кольца, города регионов, вошедших в состав России в ходе СВО. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Второй вариант — природные достопримечательности: Байкал, Камчатка, Кавказские горы. Третий вариант — изобразить достижения в науке и технике: портреты выдающихся российских ученых и изобретателей, таких как Дмитрий Менделеев, Михаил Ломоносов, или современные достижения в космосе, например, МКС», — отметил экономист.

По его словам, особо следовало бы выделить гагаринскую тему: 100-летие со дня рождения Юрия Гагарина (12 апреля 1934 — 12 апреля 2034). Шедько предложил на лицевой стороне разместить портрет космонавта Юрия Гагарина в космическом скафандре, а также космический корабль «Восток-1» в момент запуска, символизирующий первое в истории человечества космическое путешествие, и звездное небо с изображением Земли, видимой из космоса. На оборотной стороне, по мнению экономиста, могли бы быть панорама звездного неба, цитата из речи Юрия Гагарина после его возвращения на Землю и элементы национального орнамента, а также голографическое изображение для защиты от подделок.

По мнению Шедько, номинал банкноты должен быть не менее 1 тыс. рублей: более мелкие номиналы менее привлекательны для коллекционеров, а слишком высокие могут быть непрактичны для массового выпуска и использования. По словам экономиста, прирост стоимости памятной банкноты зависит от множества факторов, включая тираж, уникальность, сохранность и интерес коллекционеров. В среднем, можно ожидать, что такая банкнота может прибавить от 300 до 1000% к своей номинальной стоимости через 10 лет. Шедько уточнил, что продажа коллекционерам памятных банкнот может быть весьма выгодной, особенно если купюра была выпущена ограниченным тиражом и находится в идеальном состоянии (не использовалась в обращении).

5 июня Банк Англии сообщил, что в обращение запустили банкноты с портретом короля Великобритании Карла III. ЦБ РФ регулярно выпускает памятные монеты, а памятных купюр у регулятора пока всего три — в честь Олимпийских игр в Сочи 2014 года, воссоединения Крыма с Россией и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, прошедшего в России.

Ранее сообщалось, что в «Монетную неделю» россияне обменяли 87 тонн мелочи.