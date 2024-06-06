Цены на жилье на востоке Москвы впервые преодолели психологически значимый рубеж

В мае 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках Восточного административного округа Москвы (ВАО) впервые преодолела психологически значимый рубеж в 400 тыс. руб., достигнув 402,7 тыс. руб. за кв. м. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

В прошлом мае показатель составлял 345,9 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, годовой рост равен 16,4%. Для сравнения, средняя цена первичного жилья в Москве в целом за прошедшие 12 месяцев выросла на 11,3%. То есть новостройки в ВАО дорожают опережающими темпами.

«Во-первых, растет интерес к ВАО как к статусной локации за счет реализации здесь проектов высокого класса с большими квартирами, включая первый в округе премиальный ЖК в районе Преображенское. Во-вторых, более привлекательным для покупателей Восточный округ делают строительство новых станций метро и транспортных развязок, комплексное благоустройство улиц и зеленых зон», — объяснила тенденцию Арцибашева.

Средняя площадь квартиры в продаже в новостройках ВАО выросла с 43,8 кв. м в мае 2023 года до 51,1 кв. м в мае 2024-го. Арцибашева связала увеличение с выходом на рынок новых проектов с более просторными вариантами, в том числе семейного формата.

По данным Regions Development, в мае 2024 года в продаже в ВАО находилось 3,2 тыс. квартир и апартаментов в 24 проектах, что на 45,5% больше, чем в мае 2023 года, когда в продаже было 2,2 тысячи помещений в 13 проектах.

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