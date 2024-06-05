«МегаФон» поможет Республике Коми продолжить цифровую трансформацию

Телекоммуникационные технологии и безопасность на дорогах станут приоритетными направлениями сотрудничества компании «МегаФон» и правительства Республики Коми. Соответствующее соглашение подписали гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Владимир Уйба на Петербургском международном экономическом форуме.

В соглашении значится, что целью усиления сотрудничества по цифровизации станет улучшение ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма.

В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на воплощение в жизнь проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

«МегаФон» поможет региону внедрить цифровые решения, например, аналитические инструменты big data, направленные на сохранение безопасности на автодорогах, оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.

По словам гендиректора «МегаФона» Хачатура Помбухчана, Республика Коми является важным для компании регионом, где работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте- и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности.

«В текущем году запланировано масштабное расширение покрытия и емкости сети в республике — работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях, — рассказал Хачатур Помбухчан.

Он выразил уверенность в том, что партнерство с региональными властями позволит воплотить проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы в цифровизации государственных и коммерческих предприятий.

Глава региона Владимир Уйба отметил, что сотрудничество между компанией «МегаФон» и республикой развивается успешно и на долгосрочной основе.

Он убежден, что цифровая трансформация региона позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики.