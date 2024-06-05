В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

В Санкт-Петербурге в формате иммерсивного шоурума, открылся первый в России фирменный магазин Умного дома Sber, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что пространство в рамках Петербургского международного экономического форума открыли зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и CEO SberDevices Денис Филиппов.

Как рассказали в Сбере, в новом пространстве все желающие смогут пережить идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

«Все посетители смогу узнать, как улучшить свой дом — сделать его цифровым и адаптивным под разные жизненные ситуации. Пространство шоурума организовано как прототип жилого помещения и поделено на зоны: гостиная, детская, кухня. В каждой из них могут реализовываться различные сценарии Умного дома Sber», — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители смогут попробовать и приобрести умные устройства Sber. Также в шоуруме уделили внимание взаимодействию с детьми. В компании стараются показать, как дети с самых ранних лет могут получать опыт взаимодействия с технологичными устройствами и искусственным интеллектом.