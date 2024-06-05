Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717601407
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

Сбер открыл шоурум с прототипом умного дома в рамках ПМЭФ

close
100%
Пресс-служба Сбера

В Санкт-Петербурге в формате иммерсивного шоурума, открылся первый в России фирменный магазин Умного дома Sber, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что пространство в рамках Петербургского международного экономического форума открыли зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и CEO SberDevices Денис Филиппов.

Как рассказали в Сбере, в новом пространстве все желающие смогут пережить идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

«Все посетители смогу узнать, как улучшить свой дом — сделать его цифровым и адаптивным под разные жизненные ситуации. Пространство шоурума организовано как прототип жилого помещения и поделено на зоны: гостиная, детская, кухня. В каждой из них могут реализовываться различные сценарии Умного дома Sber», — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители смогут попробовать и приобрести умные устройства Sber. Также в шоуруме уделили внимание взаимодействию с детьми. В компании стараются показать, как дети с самых ранних лет могут получать опыт взаимодействия с технологичными устройствами и искусственным интеллектом.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами